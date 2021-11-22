اليوم السابع
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مستشفى سرطان الأقصر ينظم حفل عيد ميلاد للطفلة "ليان" لدعمها خلال العلاج.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:16 م
مستشفى سرطان الأقصر ينظم حفل عيد ميلاد للطفلة "ليان" لدعمها خلال العلاج.. صور مستشفى سرطان الأقصر تنظم حفل عيد ميلاد للطفلة "ليان" محاربة السرطان
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مشهد مبهج واستمراراً للفعاليات المختلفة التى يقدمه مستشفى علاج السرطان بمحافظة الأقصر، أقام المستشفى احتفالية مختلفة من نوعها برعاية البرنامج الدولى بتنظيم عيد ميلاد للطفلة "ليان" البالغة من العمر 7 سنوات، للمساهمة فى تقديم الدعم المعنوى والنفسى لهم خلال رحلة العلاج المجانية بالمستشفى.

وتم تنظيم فعاليات احتفالية عيد الميلاد داخل المستشفى بحضور قيادات المستشفى من الفريق الطبي، وسط أجواء مميزة، حيث يقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، أن ذلك الحفل يأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها إدارة المستشفى بصورة يومية لدعم معنويات كافة المرضى الذين يتلقون العلاج داخلها.

وفى نفس السياق، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لدعم الأطفال الذين يتلقون العلاج من السرطان داخل المستشفى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى لحقوق الطفل، وعبر زيارة لوفد من رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، لدعم الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم لإدخال البهجة والسرور فى قلوبهم خلال رحلة العلاج.

واستقبل قيادات مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر، زيارة مميزة لوفد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر لدعم الأطفال فى اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، حيث تم تنظيم جولة للوفد لتعريفهم بأحدث الأجهزة العالمية التى تم توفيرها لتخدم كل طفل للعلاج من الأورام المختلفة، وأشاد الوفد بالمستوى المميز الذى يضاهى المستشفيات العالمية فى قلب الصعيد.

 

 

حفل عيد ميلاد للطفلة ليان محاربة السرطان لدعمها خلال العلاج
حفل عيد ميلاد للطفلة ليان محاربة السرطان لدعمها خلال العلاج

 

فرحة الطفلة ليان بعيد ميلادها بالمستشفي
فرحة الطفلة ليان بعيد ميلادها بالمستشفي

 

مستشفى سرطان الأقصر تنظم حفل عيد ميلاد للطفلة ليان محاربة السرطان
مستشفى سرطان الأقصر تنظم حفل عيد ميلاد للطفلة ليان محاربة السرطان

 


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