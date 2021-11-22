وأضافت السفيرة سهى جندي - في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه خلال رئاسة مصر للكوميسا سيتم العمل على تحقيق البعد الخاص بالتكامل الاقتصادي، والبعد الخاص بدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والاستثمار في الإنسان كمكون يبدأ من تنميته اقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت أن مصر دولة قيادية في قارة أفريقيا، ويشهد لها الجميع بطفرات لم تكن متخيلة، مشيرة إلى أن لدى مصر استعدادا ورغبة حقيقية في مشاركة القارة الأفريقية هذا النمو وهذه الخطط الاستراتيجية التي تجعل من التجربة الاقتصادية المصرية الرائدة الناجحة تجربة يمكن تكرارها.

ولفتت إلى أن "الكوميسا" هي إحدى المنظمات الأفريقية التي ستكون نواة للتجمع الأكبر وهي اتفاقية التجارة الحرة والتي سيشارك فيها كل الدول الأفريقية الأعضاء.

ومن المقرر أن تتسلم مصر غدا الثلاثاء، رئاسة القمة الحادية والعشرين لتجمع الكوميسا بالعاصمة الإدارية، والتي تعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"؛ لتعزيز قدرة أعضاء التجمع وعددهم 21 دولة على الصمود في مواجهة تداعيات كورونا.