اليوم السابع
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تسعى خلال الكوميسا لتعزيز التكامل الرقمى بأفريقيا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:05 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تسعى خلال الكوميسا لتعزيز التكامل الرقمى بأفريقيا الكوميسا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الكوميسا تجمع حكومات ودول شرق وجنوب أفريقيا، موضحا أن تجمع الكوميسا أحد 8 مجموعات اقتصادية اتفق الاتحاد الافريقى أن تقود هذه التجمعات الاقتصادية تعزيز التكامل الاقتصادى على مستوى الافريقى .

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر من الذين وضعوا اللبنة الأولى لتجمع الكوميسا، مشيرا إلى أن مصر تسعى من خلال تجمع الكوميسا لتعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاستراتيجي.

 

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الثورة الرقمية بين الدول الكبرى والنامية تتزايد ومصر مهتمة بملف الرقمنة واستخدام أدواته فى كافة المستويات في تيسير الأعمال، وبالتالي تسعى لتعزيز تلك الثورة الرقمية في كافة الدول الأفريقية.

 


الكوميسا

مصر

محمد حجازى

اكسترا نيوز

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