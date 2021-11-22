مسئول إيطالى يطالب بمحاربة شائعات تسبب لقاح كورونا للعقم : أخبار كاذبة

فاطمة شوقى

طالب رئيس إقليم فينتو الإيطالى، لوكا زايا، الحكومة الإيطالية بمكافحة الشائعات التى تنتشر على الإنترنت والشبكات الاجتماعية والتى تشير لوجود علاقة بلقاح كورونا والعقم، مما أثار حالة من الذعر لدى الشباب.

وقال زايا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن "على الحكومة محاربة الأخبار الكاذبة حول اللقاح، فبعض الشباب مقتنعون حقا بأن جرعة اللقاح تسبب اللقاح".

وأشار زيا إلى أن من بين الأسباب التى جعلت الفيروس ينتشر مرة أخرى، ويعاود ارتفاعه، هى الإشاعات والأخبار الكاذبة عن اللقاح.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى زيادة القيود المفروضة فى الأماكن العامة، ومن يتبع هذه الشائعات يعرض صحة الآخرين للخطر، فقد امتلأت الساحات بالأشخاص دون كمامات وأيضا يتبعون الاخبار الكاذبة".

وأعلنت وزارة الصحة فى إيطاليا، تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورورنا و46 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفادت "الصحة" فى بيان أمس الأحد، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 4.9 ملايين، فيما بلغ إجمالى الوفيات 133177.