مدير مستشفيات جامعة القاهرة: ملتزمون بعدم دخول الموظفين غير المطعمين

كتب محمد صبحى

قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، إن مستشفيات جامعة القاهرة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول إلى مبنى المستشفى دون تقديم شهادة التطعيم التى تثبت الحصول على لقاح كورونا

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن فى حالة عدم حصول أى موظف على لقاح كورونا ومخالفة ذلك عليه أن يقدم مسحة طبية أسبوعيا تفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدا أن نفقات اجراء المسحة الطبية على على نفقة المخالف وغير الحاصل على لقاح كورونا .

ودعا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، جميع الموظفين والإداريين بسرعة الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل بموقع وزارة الصحة والحصول عليه بنقاط التطعيم المتوفرة وذلك لضمان استمرار العمل لافتا إلى أنه غير الحاصلين على اللقاح لن يسمح لهم بممارسة العمل إلا فى حالة تقديم مسحة وفى حالة عدم تقديمها يحسب لهم غياب .