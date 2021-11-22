محافظ الدقهلية: صرف 99.437 مليون جنيه قروض لمشروعات شباب الخريجين

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 156 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بدون فوائد دفعة شهر أكتوبر 2021 وذلك بإجمالى 1 مليون جنيه موزعة على 15 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار، فى بيان له اليوم،إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 54 شاب وفتاة (26 من الذكور - 28 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، مضيفا أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 99.437 مليون جنيه استفاد منها 12353 شابا وفتاة (5913 ذكور - 6440 أناث) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.