اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:09 م
أكرم القصاص
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لافروف: واشنطن تهرول فى جميع أنحاء العالم محاولة منع الدول من التعاون مع روسيا والصين

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:18 م
لافروف: واشنطن تهرول فى جميع أنحاء العالم محاولة منع الدول من التعاون مع روسيا والصين لافروف
موسكو (أ ش أ)

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تهرول فى أنحاء العالم وتحاول منع الدول الأخرى من التعاون مع روسيا والصين.
 
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الاثنين في موسكو أن:" الزملاء الأمريكيين وبعض الزملاء الأوروبيين يهرولون في أنحاء العالم ويطالبون بإيقاف التعاون مع روسيا والصين في التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون العسكري التقني، وهذه حقيقة لا يخفونها"، مشيرا إلى أن بلاده لم تطلب أبدا هذا الأمر من أحد.
 
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا ومباحثاته غدا الثلاثاء مع الرئيس بوتين، قال لافروف إن:" روسيا تتوقع أن يتضح الكثير في القضية الفلسطينية ــ الإسرائيلية خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوتشي غدًا".
 
وتابع:" بالطبع سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعلم من الرئيس الفلسطيني كيف تسير الأمور بالنسبة لاستعادة الوحدة الفلسطينية، وخاصة بين فتح وحماس".

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