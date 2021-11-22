لافروف: روسيا قدمت صور أقمار صناعية لأنفجار مرفأ بيروت للبنان

أجرى وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف ولبنان عبد الله بو حبيب محادثات في موسكو اليوم الاثنين تركزت على تطورات الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحسب موقع روسيا اليوم، قال سيرجى لافروف، إن روسيا قدمت صور الأقمار الصناعية الخاصة بأنفجار مرفأ بيروت للجانب اللبناني ونأمل أن يساعد ذلك التحقيق في انفجار المرفأ.
وكان قد أكد وزير الخارجية اللبنانى، عبدالله بو حبيب، عقب لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "بحثت مع الرئيس زيارتي إلي موسكو السبت المقبل"، مشيرا إلى أنه يعتزم بحث إمكانية تقديم روسيا صورا للأقمار الصناعية لموقع انفجار مرفأ بيروت إلى لبنان، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.
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