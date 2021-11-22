لافروف: روسيا قدمت صور أقمار صناعية لأنفجار مرفأ بيروت للبنان

وكالات

أجرى وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف ولبنان عبد الله بو حبيب محادثات في موسكو اليوم الاثنين تركزت على تطورات الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال سيرجى لافروف، إن روسيا قدمت صور الأقمار الصناعية الخاصة بأنفجار مرفأ بيروت للجانب اللبناني ونأمل أن يساعد ذلك التحقيق في انفجار المرفأ.