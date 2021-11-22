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كلية التربية نوعية بالمنوفية تطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثامن حول تحسين بيئة سوق العمل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:26 م
كلية التربية نوعية بالمنوفية تطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثامن حول تحسين بيئة سوق العمل جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الثامن بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية حول دور كليات التربية النوعية فى تحسين بيئة سوق العمل بمدينة الأقصر والذى تستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زيدان عبد الحميد عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

تضمنت الفعاليات 6 محاور رئيسية تتعلق بأقسام الكلية المختلفة الإعلام التربوى والاقتصاد المنزلى والتربية الفنية والتربية الموسيقية والعلوم التربوية والنفسية وتكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي. كما يتناول المؤتمر عدة أهداف بحثية هامة لمناقشة التصورات المقترحة لتطوير برامج التعليم النوعى بمصر والعالم العربى وتشجيع التواصل بين الهيئات العلمية والبحثية وتحسين وضع التعليم العالى النوعى فى مصر والمؤشرات العالمية للتعليم النوعى والتطوير الذى يستهدف التنمية المستدامة ودراسة متطلبات سوق العمل لتحسين جودة المنتج. شهدت الفاعليات حضور بحثى وعلمى لعدد من الباحثين بالدول العربية والجامعات المصرية وطلاب الدراسات العليا.

كما قام على تنظيم الفاعليات الدكتور أشرف العيسوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هيام مصطفى سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمعة حسين عبد الجواد مقرر المؤتمر.


المؤتمر الدولي الثامن بكلية التربية النوعية

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الأقصر

المنوفية

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