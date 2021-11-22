غلق 25 مقهى ومطعما مخالفا ورفع 1750 إشغال بحدائق الأهرام بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة حملاتها فى شن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظه الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 25 مقهى ومحل تجارى ومطعم مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما يجرى المتابعة الدورية للمحال التى تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام ضبط ورفع 1750 حالة إشغال وشيشة للمقاهى والمحال المتعدية على الطريق العام بمنطقه الضغط العالى ومتفرعاتها خلال حملات استمرت على مدار يومين، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عددا من مركبات التوك توك التى تعيق حركه المارة والسيارات مع استمرار تنفيذ حملات موسعه لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.

وفى إطار التصدى لمخالفات البناء قام قطاع هضبه الأهرام بمواصلة حملاته المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات حيث قامت اداره الإشغالات بالقطاع بإزالة كامله وإيقاف أعمال بناء وهدم وتكسير الحوائط وسحب الأبواب والمعدات لمحلات للبناء المخالف وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكنى لتجارى وأعمال تشطيب بدون ترخيص كما تم تكسير البروز والحوائط وسحب الابواب ومعدات الإنشاء وايداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.