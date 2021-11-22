غلق 2 سنتر تعليمى بدون ترخيص ورفع 110 حالات إشغال بشمال الجيزة.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

شن حى شمال الجيزة ، حملة بقطاع المنيرة الشرقية شملت شوارع " العامل الأول بمنطقة أرض الجمعية والغيط والتي أسفرت عن ضبط 2 سنتر للدروس الخصوصية يداران بدون ترخيص وغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما تم خلال الحملة إزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشارع عمر بن العاص ورفع 110 حالات إشغال متنوعة.

وواصلت محافظة الجيزة حملاتها في شن الحملات بصفة دوريه للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 25 مقهى ومحل تجارى ومطعم مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما يجرى المتابعة الدورية للمحال التى تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.