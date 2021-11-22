غلق عدة مزلقانات بالمنيا 5 أيام لتنفيذ مشروع تطوير الإشارات

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإعلان عن غلق بعض المزلقانات الخاصة بسكك حديد مصر نظرا لأعمال التطوير التى تقوم بها سكك حديد مصر ضمن مشروع تحديث الإشارات وذلك لمدة 5 أيام على التوالى .

وأضاف البيان الذي نشرته الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، على صفحتها الرسمية ، أنه سيتم غلق مزلقان بين الجناين بداية من يوم 22 نوفمبر حتى 27 من نفس الشهر من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا على أن يكون المزلقان البديل من جهة بحرى كوبرى المنصورة ومن جهة قبلى ماقوسة .

كما يتم غلق مزلقان كوبري المنصورة فى الفترة من الساعة الثامنة صباحا يوم 27 حتى 3 ديسمبر الساعة الثامنة صباحا على أن يكون المزلقان البديل من جهة بحرى الحبشى ومن جهة قبلى بين الجناين ، وذلك نظرا لمشروع تطوير نظام الإشارات .