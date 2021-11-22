اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:43 م
أكرم القصاص
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طلاب التربية الفكرية بالوادى الجديد يحققون ثانى الجمهورية بماراثون الجرى والدرجات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:08 م
طلاب التربية الفكرية بالوادى الجديد يحققون ثانى الجمهورية بماراثون الجرى والدرجات طلاب التربية الفكرية بالوادى الجديد يحققون ثانى الجمهورية بماراثون الجرى والدرجات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن،وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد،اليوم الإثنين،عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الثانى جمهوريا بماراثون سباق الجرى والدراجات لطلاب التربية الفكرية والذى جرى تنفيذه تحت رعاية الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، فى بيان له،أنه جرى تنفيذ البطولة بمحافظة بور سعيد بالتعاون والتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بالمديرية ومشاركة فريق مدارس التربية الفكرية بقطاع تعليم المحافظة الطلاب أسامه جبريل وعبدالله ابراهيم وأحمد محمود،موجها التهنئة والأمنيات الطيبة لإدارة التربية الخاصة بالمديرية والطلاب الفائزين متمنيا دوام التوفيق والسداد لقطاع تعليم المحافظة.


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