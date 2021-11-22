اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط مخزن به مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بالصف فى الجيزة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:39 م
ضبط مخزن به مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بالصف فى الجيزة المخزن المضبوط
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن مركز ومدينة الصف ، بالجيزة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية من ضبط مخزن "بير سلم" لتخزين المواد الغذائية عبارة شيبسي (ومنتجات الذرة) غير صالحة للاستخدام الآدمي مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن مصادره 58 شوال مخلفات شيبسي ومشتقاته وتم تشميع المخزن بعد مصادرة كافه محتويات النشاط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 
وتواصل محافظة الجيزة حملاتها على المحلات والمنشأت التجارية لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين قبل طرحها بالأسواق تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 
تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم من ضبط مصنع بير سلم يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل ويعيد استخدامها وتكريرها لصناعة الطحينة وبيعها مجددًا للمواطنين دون مراعاه للاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة للإنتاج والتصنيع الأمر الذى يمثل خطرًا على سلامة المواطنين.

الصف

الجيزة

المواد الغذائية

الصحة

التموين

سلع فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة