ضبط كميات من المواد الغذائية بدون بيانات فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3225 علبة زبادي بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية، و470 كيلو قشطة وجبن قريش مدون عليها بيانات وهمية.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية لمحاربة الغش التجاري وجشع التجار عليه وتشكلت حملة تموينية من مفتشين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وذلك لتفقد الحاله التموينية بدائرة مدينة المحلة الكبري.

واسفرت الحملة عن ضبط معمل منتجات ألبان لحيازته بقصد البيع 3225علبه زبادي غير مدون عليهم أي بيانات تفيد تاريخ الانتاج و حيازته 470 كجم قشطه وجبنه قريش مدون عليهم بيانات وهمية تفيد الانتاج والصالحية. كما تم ضبط 512 علبة سجائر مهربة من خارج البلاد وغير خالصة الضرائب الجمركية وتشكل خطراً علي صحه المواطنين ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات والعرض علي النيابه العامه لاتخاذ اللازم