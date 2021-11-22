اليوم السابع
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ضبط سيدة متزوجة استولت على 130 ألف جنيه من معاش والدها المتوفي دون وجه حق

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:47 ص
ضبط سيدة متزوجة استولت على 130 ألف جنيه من معاش والدها المتوفي دون وجه حق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات، لقيامها بصرف معاش والدها دون وجه حق، وتمكنت من الاستيلاء على 130 ألف جنيه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئولى إحدى الهيئات الإجتماعية بقيام (ربة منزل - مقيمة بمحافظة القاهرة) بالانفصال عن زوجها، ما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجت من آخر مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بواقعة زواجها وإستمرت فى صرف المعاش ، وترتب على ذلك إستيلائها على مبالغ المعاش الشهرى المنصرفة لها بإجمالى مبلغ (130) ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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