صحيفة: ولادة 600 طفل قبل موعدهم بسبب كورونا ببريطانيا.. وحق الحوامل على التطيعم

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن أكثر من 600 طفل لأمهات دخلن المستشفى بعد إصابتهن بفيروس كورونا، ولدوا قبل موعدهم فى بريطانيا ويحتاجون إلى رعاية مركزة، حيث يتم تحذير النساء من أنهن أكثر عرضة للولادة المبكرة حال إصابتهن بالفيروس بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

ودفعت الأرقام، التي تغطي 17 شهرًا من الوباء ، الحكومة إلى دعوة جعل النساء الحوامل من جميع الأعمار مؤهلات للحصول على لقاحات فيروس كورونا المعززة.

وقالت الصحيفة إن القلق بشأن تجنب النساء الحوامل للقاح دفع كبير المسئولين الطبيين كريس ويتي لحث الأمهات الحوامل على الحصول على اللقاح بشكل كامل، لاسيما وأن معدلات الحصول على اللقاح في هذه المجموعة منخفضة، ووصلت إلى 15 في المائة فقط الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات التي كشفتها صحيفة "الإندبندنت" من مؤتمر وطني للأمومة أنه من بين 3306 أطفال ولدوا لأمهات تم إدخالهن إلى المستشفى لإصابتهن بكورونا، بين بداية الوباء في مارس 2020 ويوليو 2021 ، وُلد 694 قبل الأوان ودخل 604 منهم وحدة العناية المركزة.

وقال الدكتور باتريك أوبراين ، من الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد (RCOG) ، " يمكنني تشجيع جميع النساء الحوامل أو الراغبات في الحمل على تلقي التطعيم."