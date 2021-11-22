اليوم السابع
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شقيق الفنانة تيسير فهمي أحد المتوفين في حريق مستشفى بالعجوزة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:34 م
شقيق الفنانة تيسير فهمي أحد المتوفين في حريق مستشفى بالعجوزة حريق مستشفى فى العجوزة
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن أحد الشخصين اللذان لقيا مصرعهما في حريق مستشفى بالعجوزة، هو شقيق الفنانة تيسير فهمي، حيث كان يتلقى العلاج بالمستشفى. 
 
واشتعل حريق في مستشفى بمنطقة العجوزة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين، وكشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلى نشوب الحريق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
واشترطت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية أهمها: 
  
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. 
  
2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. 
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. 
  
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. 
  
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 
  
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. 
  
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. 
  
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى. 
  
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. 
  
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق. 
  
11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. 
  
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

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