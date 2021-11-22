سقط عليه السقف.. مصرع شخص فى انهيار عقار قديم باللبان غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تسبب سوء الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية، في سقوط سقف عقار بناء قديم مكون من 4 طوابق مساحة 100 متر بمنطقة اللبان خالى من السكان في مصرع شخص وجار البحث علي آخرين، وتم إخطار النيابة للتحقيقات.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بشارع الخديوى بدائرة قسم شرطة اللبان ووجود متوفى.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف حجزة على أرضية الطابق الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مصرع محمد فتحي 27 سنة، أثناء نومه فسقط عليه السقف ليسقط بسريره داخل معرض سيارات مغلق بالطابق الأرضي، واضطرت الحماية المدنية لكسر الباب للبحث عن الجثة، وتم نقله بسيارة الإسعاف وجار البحث عن آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.