زملاء مدرس توفى فى طابور الصباح يتحدثون عن خصاله الطيبة: أفنى حياته بالتعليم (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

شيعت أسرة وأهالى قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، جثمان هلال لبيب محمود مخيمر المدرس الذى توفى أثناء طابور الصباح بمدرسة محمد يحيى شلال الابتدائية بقرية ميت فارس، عصر اليوم، وذلك من ساحة على يوسف بقرية كفر ميت فارس، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات وانهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

فيما اكتست القرية بالسواد بعد الإعلان عن وفاة المدرس، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى للقرية إلى دفتر عزاء قدم فيه المئات من الأهالى العزاء لأسرته، وأطلق أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة عليه لقب شهيد مدرسة الشهيد محمد يحيى عيد شلال، وكتبوا أنه فقيد التربية والتعليم بإدارة بنى عبيد التعليمية، ونرضى بقضاء الله ونحسبك عند الله شهيد العمل.

يذكر توفى مدرس بمدرسة ميت فارس الابتدائية بقرية ميت فارس التابعة لإدارة بنى عبيد التعليمية، بمحافظة الدقهلية وذلك أثناء طابور الصباح.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أن المدرس يدعى هلال لبيب مخيمر، وتبين أنه أثناء الطابور سقط فجأة على الأرض وحاول زملاؤه مساعدته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى أحد الوحدات الصحية التى أكدت وفاته.

فيما سادت حالة من الحزن وسط المعلمين والطلاب بالمدرسة بعد انتشار خبر الوفاة، وقد أشاد الجميع بحسن خلق المعلم مع الجميع طلاب ومدرسين وأنه من الشخصيات المحبوبة داخل القرية.

فيما أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن الوفاة تمت أثناء عمله بالمدرسة، وقدم خالص العزاء لأسرته وأسرة التربية والتعليم بإدارة بنى عبيد التعليمية.