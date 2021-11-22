اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زراعة 510 أشجار على الطرق والشوارع وأمام المدارس بحى غرب سوهاج .. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:40 م
زراعة 510 أشجار على الطرق والشوارع وأمام المدارس بحى غرب سوهاج .. صور زراعة شجر
سوهاج محمود مقبول

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية، بشأن ضرورة الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، خاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، واختيار أنواع الأشجار التى تتميز بالمظهر الجمالى وتحمل درجات الحرارة المرتفعة تماشيا مع ما يشهده العالم من جهود فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ، قامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بزراعة 510 شجرة بالطرق والشوارع المختلفة بنطاق الحى .

وأوضح أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج أنه تم زراعة الأشجار بشارع سيالة أولاد نصير بداية من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، مرورا بزاوية أبو الفضل، ومحيط مدرسة محمد فريد، ومحيط مركز شرطة سوهاج، ومحيط مستشفى دار الطب، وحتى مستشفى الشهيد الخيرى الجديدة، مشيرا إلى أنه تم زراعة الأشجار بكورنيش ترعة نجع حمادى بداية من مدرسة النهضة،  وهيئة الأبنية التعليمية، كما تم زراعة الأشجار بكورنيش المدينة الطبية بداية من كوبرى الموردة مروراً بمستشفى الجهاز الهضمي، والمستشفى التعليمي، ومعهد الأورام وحتى المستشفى العسكري، وزراعة نباتات الزينة بطريق الكورنيش الغربى .

 

زراعة 510 شجرة بحي غرب سوهاج (4)
زراعة 510 شجرة بحي غرب سوهاج

 

زراعة 510 شجرة بحي غرب سوهاج (6)
زراعة 510 شجرة بحي غرب سوهاج 
 

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