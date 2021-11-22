اليوم السابع
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رئيس الوزراء: 19 نوفمبر يوم عيد للمصريين تحقق فيه حلمهم النووي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:53 م
رئيس الوزراء: 19 نوفمبر يوم عيد للمصريين تحقق فيه حلمهم النووي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت رحمة رمضان - تصوير سليمان العطيفى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 19 نوفمبر الذى شهد توقيع العقود الحكومية بين مصر و دولة روسيا الاتحادية لبدء تنفيذ المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء عام 2015 هو يوم عيد للمصريين والذى شهد على تحقيق الحلم النووى المصرى.
 
و أضاف مدبولى خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر، أن البرنامج النووي المصرى ظل محل رعاية و اهتمام لعقود طويلة ، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدركت أهمية الاستخدام السلمى للطاقة النووية و من أوائل الدول التى شاركت فى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
و أشار مدبولى ، أن مصر لديها من الكوادر ما يؤهلها لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء ، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة النووية أحد أهم مبادئ تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
 
 
الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (1)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (2)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (3)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (4)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (5)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (6)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (7)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (8)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (9)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (10)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (11)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (12)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (13)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (14)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (15)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (16)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (17)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (18)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (19)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (20)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (21)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (22)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (23)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (24)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (25)
 

 

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية (26)
 

 


الطاقة النووية في مصر

مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

البرنامج النووى

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