رئيس الوزراء: 19 نوفمبر يوم عيد للمصريين تحقق فيه حلمهم النووي

كتبت رحمة رمضان - تصوير سليمان العطيفى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 19 نوفمبر الذى شهد توقيع العقود الحكومية بين مصر و دولة روسيا الاتحادية لبدء تنفيذ المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء عام 2015 هو يوم عيد للمصريين والذى شهد على تحقيق الحلم النووى المصرى.

و أضاف مدبولى خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر، أن البرنامج النووي المصرى ظل محل رعاية و اهتمام لعقود طويلة ، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدركت أهمية الاستخدام السلمى للطاقة النووية و من أوائل الدول التى شاركت فى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و أشار مدبولى ، أن مصر لديها من الكوادر ما يؤهلها لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء ، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة النووية أحد أهم مبادئ تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.







































































































