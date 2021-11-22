خبير: مواجهة متعارضين فى الجولة الثانية من انتخابات تشيلى تعكس فصاما سياسيا

فاطمة شوقى

تصدر المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست والمرشح اليساري جابرييل بوريك، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، حسب نتائج جزئية تشمل فرز 49,6% من الأصوات أعلنتها السلطات الانتخابية.

وحصل كاست، النائب السابق والمحامي البالغ من العمر 55 عاما، على 28,6% من الأصوات، تلاه النائب اليساري والزعيم الطالبي السابق غابرييل بوريك الذي حصل على 24,4% من الأصوات، وفقًا للنتائج التي أعلنتها السلطات الانتخابية.

وقال المحلل السياسي في جامعة سانتياجو مارسيلو ميلا ، إن قطبين متقابلين من اليمين المتطرف ، واليسار ، فى جولة ثانية من انتخابات تشيلى ، التى تميزت بعامين من الاحتجاجات الاجتماعية التى هزت واحدة من أكثر البلدان استقرارا فى أمريكا اللاتينية.

بالنسبة لميلا فإن "نسختان متعارضتان تواجهان بعضهما البعض في تشيلي تتميز "بالتعبير عن الفصام السياسي" ينعكس في المرشحين الفائزين في الانتخابات حيث شارك 6.8 مليون من أصل 15 مليون مواطن تم دعوتهم للتصويت في الانتخابات.

وأكد أن "الجولة الثانية فى الانتخابات التشيلية فى 19 ديسمبر، ستكون نسخة متعمقة من خطاب الخوف ، وسيكون الاختيار مجرد خوف من اختيار الآخر ".

وأضاف ميلا "الخوف من ترشيح بوريك اليساري الذي لن يكون قادرًا على الاستجابة للمشاكل التي تواجه البلاد اليوم أو الخوف من قيادة محافظة متطرفة مع كاست من شأنها أن تلحق ضرراً شديداً بأساس التعددية التي يجب أن تتمتع بها الديمقراطية" .

حصل كاست ، وهو محامٍ يبلغ من العمر 55 عامًا ومرشح الحزب الجمهوري ، على المركز الأول بنسبة 28٪ تقريبًا من الأصوات بخطاب "السلام والنظام والتقدم والحرية".

وحصل بوريك ، نائب ، زعيم طلابي سابق يبلغ من العمر 35 عامًا ومرشح تحالف الموافقة على الكرامة - فرينتي أمبليو وبارتيدو كومونيستا - على المركز الثاني بما يزيد قليلاً عن 25٪ من التفضيلات عند تحديده مع الاحتجاج الاجتماعي في أكتوبر 2019 ضد عدم المساواة الاجتماعية وبحثًا عن نموذج بلد جديد.