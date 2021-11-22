اليوم السابع
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خارجية ايران: محادثات فيينا تركز على رفع العقوبات ونطالب أمريكا بضمانات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:08 م
خارجية ايران: محادثات فيينا تركز على رفع العقوبات ونطالب أمريكا بضمانات المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، عن أمله أن تكون زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المقبلة إلى طهران ايجابية، قائلا "على وكالة الطاقة الدولية الحفاظ على طابعها التقني وعدم الخضوع لأي ضغوط سياسية".

وبشأن محادثات فيينا المقبلة، أكد بحسب وكالة فارس الإيرانية، أن تركيز طهران في مفاوضات فيينا المرتقبة سيكون على رفع الحظر الاحادي واللاقانوني المفروض على ايران.

وقال أيضا إن رسائل الإدارة الأمريكية متناقضة ولا تزال تعتمد سياسة ترمب، لافتا إلى أن نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد ما لم يضمن الاتفاق استفادة إيران منه، وأضاف "نطالب بضمانات بشأن رفع العقوبات وعلى واشنطن أن تقدمها بمحادثات فيينا".


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الاتفاق النووى

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