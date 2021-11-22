حظر حساب رئيس "إنستجرام" بسبب صورة مزيفة تفيد بوفاته

وكالات

تعرض حساب رئيس تطبيق إنستجرام للحظر من على التطبيق ذاته، بعد أن قام شخص محتال بإرسال صور مزيفة تفيد بموت رئيس التطبيق.

وحسب موقع سبوتنيك، آدم موسيري البالغ من العمر 38 عاما، وهو رئيس تطبيق إنستجرام التابع لشركة "ميتا"، أصبح غير قادر على الوصول إلى حسابه على التطبيق، بعد أن نشر شخص ما نعيا مزيفا لفريق دعم التطبيق.

وفعّل فريق دعم إنستجرام خاصية "إحياء الذكرى " لحساب موسيري، وبمقتضى هذه الميزة تمنع إدارة التطبيق من إمكانية الوصول إلى حساب المتوفى، مع الاحتفاظ به كإحياء لذكراه.

بهذه الطريقة تم تزييف وفاة موسيري من قبل "محتال" قال إنه كان يحاول زيادة الوعي بثغرات خاصية "إحياء الذكرى" في إنستجرام، حيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن وفاة شخص ما عبر التطبيق وإغلاق حسابه.

وعلى الرغم من إنستجرام يطلب تقديم أدلة على وفاة صاحب الحساب لتفعيل خاصية إحياء الذكرى، إلا أنه لا يشترط أن تكون أدلة قوية أو رسمية، ومن الممكن أن يكتفي بتقديم نعي مكتوب ربما يكون مزيفا أو صورة.

وقال المحتال تحت اسم مستعار "سينراي"، إنه قام ببساطة بإنشاء نعي مزيف لموسيري عبر الإنترنت، وتابع: "أجد أنه من السخف أن يسمح "إنستجرام لمثل هذه الأشياء بالحدوث على منصته".