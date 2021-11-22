حب لا يعرف المستحيل.. الجدة البريطانية إيريس تعرب عن سعادتها بلقاء زوجها المصرى

كتبت رباب فتحى

بعد عامين من بدء قصة حبهما، ومواجهتهما تحديات كبيرة بسبب وباء كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة، انتهت أخيرا معاناة العجوز البريطانية، إيريس جونز بعد حصول زوجها المصرى محمد على تأشيرة وسفره إليها.

وبدأت القصة فى 2019 بعد تعرفهما على بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ثم سافرت إيريس إلى مصر للقاء محمد، ووقعا فى غرام بعضهما البعض ليتم زواجهما فى نوفمبر العام الماضى.

ولكن بسبب صعوبة الحصول على التأشيرة فى ظل استمرار قيود وباء كورونا، لم يتمكن محمد من السفر إلى إيريس طوال عام، حتى حصل أخيرا على التأشيرة وسافر إليها يوم الجمعة الماضية.

وقالت صحيفة "ميرور" إن الجدة البريطانية ايريس جونز والتى اشتهرت فى بريطانيا بعد الكشف عن تفاصيل علاقتها العاطفية مع شاب مصرى يصغرها بحوالى 46 عاما، التقت أخيرا زوجها محمد إبراهيم بعد حصوله على التأشيرة للمملكة المتحدة بعد ما يقرب من عام من الانتظار.

وكانت ايريس ناشدت رئيس الوزراء بوريس جونسون، وكبرى وسائل الإعلام البريطانية لمساعدتها على نقل حقيقة حبها لزوجها المصرى ومنحه التأشيرة للقدوم إلى المملكة المتحدة، وبالفعل التقت إيريس والتى كانت تعمل كعاملة نظافة فى شركة فى سومرست، وتحصل على معاش تقاعدى قدره 200 جنيه إسترلينى فى الأسبوع ومخصص إعاقة، بزوجها محمد إبراهيم بعد وصوله من مصر يوم الجمعة الماضى.

وسردت الصحيفة البريطانية كيف التقت ايريس ومحمد عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى فى صيف عام 2019، ثم التقيا لاحقًا شخصيًا، قبل أن يتزوجا فى نوفمبر 2020، ولكن نظرًا لانتظار محمد للحصول على تأشيرة، لم يلتقيا شخصيًا منذ ديسمبر الماضى، وظلا على اتصال عبر الهاتف وتطبيقات المحادثة عبر الفيديو طوال هذه المدة.

وتحدثت إيريس إلى صحيفة "ميرور" البريطانية وكشفت أنها كانت تتسوق عندما اتصل محمد ليخبرها أنه حصل على تأشيرة أخيرا لمدة ثلاث سنوات بعد استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية وإثبات ذلك، والآن انتقل للعيش معها.