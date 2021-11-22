اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جيل بايدن تستقبل "شجرة الكريسماس" الأولى لها فى البيت الأبيض.. فيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:18 م
جيل بايدن تستقبل "شجرة الكريسماس" الأولى لها فى البيت الأبيض.. فيديو جيل بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ جيل بايدن موسم عطلاتها الأول في البيت الأبيض، حيث ترحب بشجرة عيد الميلاد الرسمية في 1600 Pennsylvania Ave.

صاحت بايدن "إنه جميل" ، بينما ألقت نظرة على تنوب فريزر الذي تم تدحرجه يوم الاثنين على متن عربة حصان وأضافت السيدة الأولى ، "رائعة في الواقع" ، قبل أن تكسر غصنًا وتسليمها إلى حفيدها الصغير ، بو بايدن ، الذي كان ينظر بين ذراعي والده هانتر بايدن.

شجرة هذا العام - التي سيتم عرضها في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض - يبلغ ارتفاعها 18 قدمًا ونصف وهي من جيفرسون ، نورث كارولاينا.

في عطلة تنصيبها في البيت الأبيض كسيدة أولى، رحبت جيل بايدن بالشجرة إلى جانب عائلة من الحرس الوطني للجيش في العاصمة كطريقة لتكريم دور الحرس الوطني في الاستجابة لوباء كورونا، وفقًا للبيت الأبيض.

ولدى سؤالها عما إذا كانت لديها رسالة لأفراد الخدمة الذين يحتفلون بالأعياد، أجابت جيل بايدن: "كوني آمنة، أتمنى لك عطلة سعيدة وصحية"، ومن المتوقع أن تكشف السيدة الأولى عن موضوع ديكور عطلة البيت الأبيض السنوي الأسبوع المقبل.


بايدن

جيل بايدن

اخبار أمريكا

الرئيس الأمريكي

السيدة الأولى

البيت الأبيض

شجرة الكريسماس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جيل بايدن أنيقة فى فستان أرجوانى اللون فى مأدبة قمة مجموعة العشرين

الأحد، 31 أكتوبر 2021 01:00 م

جيل بايدن وميشيل أوباما يحتفلان بيوم الفتاة العالمى.. اعرف قالوا إيه

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 07:47 م

جيل بايدن تحيى اليوم العالمى للمعلمين: نشكركم على كونكم الأبطال الذين نحتاجهم

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 05:23 م

سيدة أمريكا الأولى "جيل بايدن" تعود للتدريس بالجامعة

السبت، 04 سبتمبر 2021 03:17 م

جيل بايدن VS ميلانيا ترامب.. ملابس عملية ورسائل موجهة فى أزياء السيدة الأولى

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة