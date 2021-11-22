جيل بايدن تستقبل "شجرة الكريسماس" الأولى لها فى البيت الأبيض.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

تبدأ جيل بايدن موسم عطلاتها الأول في البيت الأبيض، حيث ترحب بشجرة عيد الميلاد الرسمية في 1600 Pennsylvania Ave.

صاحت بايدن "إنه جميل" ، بينما ألقت نظرة على تنوب فريزر الذي تم تدحرجه يوم الاثنين على متن عربة حصان وأضافت السيدة الأولى ، "رائعة في الواقع" ، قبل أن تكسر غصنًا وتسليمها إلى حفيدها الصغير ، بو بايدن ، الذي كان ينظر بين ذراعي والده هانتر بايدن.

شجرة هذا العام - التي سيتم عرضها في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض - يبلغ ارتفاعها 18 قدمًا ونصف وهي من جيفرسون ، نورث كارولاينا.

في عطلة تنصيبها في البيت الأبيض كسيدة أولى، رحبت جيل بايدن بالشجرة إلى جانب عائلة من الحرس الوطني للجيش في العاصمة كطريقة لتكريم دور الحرس الوطني في الاستجابة لوباء كورونا، وفقًا للبيت الأبيض.

ولدى سؤالها عما إذا كانت لديها رسالة لأفراد الخدمة الذين يحتفلون بالأعياد، أجابت جيل بايدن: "كوني آمنة، أتمنى لك عطلة سعيدة وصحية"، ومن المتوقع أن تكشف السيدة الأولى عن موضوع ديكور عطلة البيت الأبيض السنوي الأسبوع المقبل.