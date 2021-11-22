تعليم المنيا: الخبرة أولوية فى اختيار المعلمين المتعاقدين للعمل بالحصة

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، ومديرى الإدارات بالديوان، وموجهى عموم المواد الدراسية، والموجهين الأوائل للمواد الدراسية، لمناقشة إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع والذى يبدأ من الآن من خلال موجه أول المادة بكل إدارة تعليمية على مستوى المديرية.

وقال وكيل الوزارة، إن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية وأن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس، من لهم خبرة، وذلك على أن يقدم كل من يرغب فى العمل من المعلمين ضمن الـ36 ألف معلم، ما يثبت أنه سبق وعمل معلما.

وشدد الرشيدي على أنه لابد من انتقاء العناصر الجيدة والكفاءات العالية للمشاركة فى تجويد العملية التعليمية، والالتزام بضوابط صارمة فى الاختيار والتكليف بالقيام بالعمل، ولفت إلى أن هذا فى مصلحة العملية التعليمية لسد العجز فى معلميها وضمان انتظامها ومن ثم تحقيق مستهدفاتها، وهو كذلك فى مصلحة الخريج بدلا من تعطله ولزومه بيته، فهى فرصة لإخراج طاقته فى عمل إيجابى مفيد، وصقل لقدراته ومواهبه والتخصص الذى درسه لسنوات وربما أصابه الضعف نتيجة عدم الممارسة والتحديث ، مشيراً إلى أنه حتى لو كان المقابل المادى ضعيفا أو غير مجز، فإن مجرد الاحتكاك بسوق العمل والتفاعل مع الطلاب هو شىء إيجابى مقاوم للإحباط والبطالة.