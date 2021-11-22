تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية اتليدم بأبو قرقاص المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص عددا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية اتليدم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بالمنيا .

وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

وتفقد رئيس المدينة أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب، سجل مدني – شهر عقاري– بريد – تموين، ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعى.

وأكد أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .

واستمع رئيس المركز لطلبات المواطنين اثناء جولتة التى تشمل العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس .

على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد .

كما تفقد رئيس المركز ايضا ارض مقترحة لانشاء مدرسة بقرية ابوقرقاص البلد من ضمن رصد احتياجات الاهالى .

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.