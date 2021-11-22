تعرف على عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا في دول المغرب العربي

كتب عبد الوهاب الجندى

أفادت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و344 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان صادر عنها - أنه تم تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 56 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفا و948 شخصا.

فيما بلغ عدد المرضى المتواجدين في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 137 شخصا.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 208949 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6022، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 82 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 143305، فيما يقبع حاليا 23 مريضا بالعناية المركزة.

وعن المغرب كشفت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 93 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 948.923 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9520 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 9387069 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل صفر وفاة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات في 14.761، بينما تم التأكد أيضا، وفق المصدر ذاته، من 86 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 930971.

و في ليبيا ، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 593 إصابة جديدة و2415 حالة شفاء، و15 حالة وفاة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 367 ألفًا و811 حالة، والشفاء إلى 328 ألفًا و866 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و380 حالة.

أما في موريتانيا أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، و64 إصابة جديدة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. كما أعلنت تسجيل 51 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي، إن مصالحها أجرت 1708 فحوص، كلها فحوص تشخيص (473 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1235 عبر الفحص السريع TDR).