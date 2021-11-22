اليوم السابع
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تعرف على رحلات مصر للطيران الداخلية والدولية على مدار اليوم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:27 ص
تعرف على رحلات مصر للطيران الداخلية والدولية على مدار اليوم مطار القاهرة
كتب ـ محمود عبد الغنى

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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 7607 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 71 رحلة بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، واشنطن، دبي، الكويت، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، باريس، روما، فيينا، برشلونة، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، الخرطوم، عمَان، بيروت، نيروبي، الشارقة، أديس أبابا، البحرين"، و22 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7607 ركاب.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .
 

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