اليوم السابع
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تطهير وتسليك 9066 بيارة صرف وصفاية أمطار و209 كيلو خطوط خفض منسوب بكفر الشيخ

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:16 ص
تطهير وتسليك 9066 بيارة صرف وصفاية أمطار و209 كيلو خطوط خفض منسوب بكفر الشيخ تسليك البيارات بمدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ من تسليك خطوط خفض المنسوب وبيارات الصرف وصفايات الأمطار بنطاق مراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، والتي استمرت لمدة أسبوع بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف بالمحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات تمكنت من  تسليك خطوط خفض المنسوب لمسافة 208.820 كيلو، وصيانة 6587 بيارة صرف صحي، و2479 صفاية أمطار، موجهاً باستمرار الحملات بمدن وقرى المحافظة لحين تسليك وتطهير كافة خطوط خفض المنسوب وبيارات الصرف الصحي و صفايات الأمطار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية، بمتابعة المشروعات الخاصة بمحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، والاستمرار في الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من الطقس السيئ في أي وقت تعلن عنها هيئة الأرصاد المصرية، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة بين المحافظة وهيئة الأرصاد في هذا الشأن.

استمرار التطهير
استمرار التطهير

 

استمرار تسليك خطوط خفض المنسوب
استمرار تسليك خطوط خفض المنسوب

 

الاعمال مستمرة في تسليك البيارات وخطوط خفض المنسوب
الاعمال مستمرة في تسليك البيارات وخطوط خفض المنسوب

 

الاهتمام تطهير البيارات
الاهتمام تطهير البيارات

 

تسليك البيارات بمدينة كفر الشيخ
تسليك البيارات بمدينة كفر الشيخ

 

تسليك البيارات
تسليك البيارات

 

تسليك بيارات الصرف بمدن كفر الشيخ
تسليك بيارات الصرف بمدن كفر الشيخ

 


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