تشغيل جهاز "أشعة موجات" بـمستشفى الصدر بسوهاج ودعم 3 مستشفيات بأجهزة سنتر فيوج

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، استمرار الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة لدعم مستشفيات المحافظة بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى تشغيل جهاز أشعة موجات فوق صوتية ماركة (سيمنز) بمستشفى صدر سوهاج لخدمة المرضى، عقب أيام قليلة من تشغيل وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى.

وقالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم استلام 3 أجهزة "سنتر فيوج" شاملة كروت ومستلزمات التشغيل الخاصة بها والتى تعد من أحدث الأجهزة المعملية المنضمة حديثا للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى أن تلك الأجهزة سيتم استخدامها بأقسام بنوك الدم التجميعية بمستشفيات " طما - طهطا – جرجا".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة إيمان عطية مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة إلى أن هذه الأجهزة تعتبر إضافة كبيرة لأقسام بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الثلاثة وتمتاز بأنها غاية فى الدقة والسرعة، كما تقوم بعمل تحاليل الفصائل والتوافق للمرضى والمتبرعين طبقا لمعايير نقل الدم الحديثة وهو ما يعد نقلة فى الخدمات داخل تلك الأقسام.