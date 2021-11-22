تحرير 55 محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية ورفع 366 حالة إشغال طريق بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع- 316حالة اشغال طريق مخالفة مابين ثابت و متحرك بنطاق شوارع (الاتوبيس، النفق، محمود الوكيل، احمد محرم، سيدي عمر ، النافوره، الجيش، مدينة قونيا ، فلاقه ، ابو الريش ، الطريق الزراعي) - 50 حالة اشغال طريق مخالفة مابين ثابت ومتحرك بالدلنجات، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 55 محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.