اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:08 م
أكرم القصاص
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تحالف الفتح العراقى: إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا بنتائج الانتخابات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:01 م
تحالف الفتح العراقى: إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا بنتائج الانتخابات انتخابات - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتبر رئيس تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري اليوم الإثنين، أن إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات.
 
وقال العامري في بيان له حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "استقبل اليوم وفدا من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد "، مضيفا أن "الجانبين أكدا أن المخالفات وسوء إدارة المفوضية للعملية الانتخابية أسهم في إحداث فوضى عارمة للوضع السياسي".
 
من جانبه، أشار العامري إلى أن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة، كما ألغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها إلى 55 ألف محطة.

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