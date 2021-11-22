تجديد حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل قتل صديقه نتيجة خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت عزبة الطامية التابعة لقرية دناصور بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية، قد شهدت اليوم جريمة بشعة عندنا قام عاطل بقتل صديقة بسبب خلافات بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز الشهداء بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثمان بالغ من العمر 25 عامًا بخمس طعنات وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء إلى موقع الحادث وبالتحرى والفحص تبين أن المتهم صديق المجنى عليه، عاطل و يبلغ من العمر 30 عامًا ومقيم بنفس العزبه المقيم بها المجنى عليه.بعزبة الطامية التابعة لقرية دناصور بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية.

على الفور قرر اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية،تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد موسى رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء ،لسرعة ضبط المتهم ويوضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم ،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبالعرض على النيابة تم المتهم.