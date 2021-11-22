اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الملاك ميخائيل بكنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:45 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الملاك ميخائيل بكنيسة سان ميشيل بالإسكندرية جانب من الاحتفال
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الاحتفال الخاص بعيد الملاك ميخائيل، شفيع كنيسة سان ميشيل بالعطارين، بالإسكندرية.

وشارك بالاحتفال عدد من الطوائف الكاثوليكية، التى توحدت فى حبها وتشفعها بالملاك ميخائيل، من الآباء الكهنة، إلى المؤمنين، الذين حضروا من أجل الصلاة والاحتفال، حيث ألقى البطريرك كلمة العظة عن صاحب العيد، وكم كان حارسًا أمينًا من قبل، وظل حارسًا أمينًا، حتى يومنا هذا، فهو حامي البشرية.

الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق

 

وتضمن اليوم أيضًا احتفال فرقتى جنود مريم سيدة الخلاص، بمرور 1900 اجتماع، وسيدة البشارة للأشبال، بمرور 850  اجتماع، كما أقيم عرض مسرحي بعنوان "الملاك"، كعادة الكنيسة لكل عام.

 

وكان الأنبا إبراهيم إسحاق ترأس قداس افتتاح المسيرة السينودسية "سينودس الأساقفة 2023" بالإيبارشية البطريركية، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

الأقباط الكاثوليك
الأقباط الكاثوليك

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها أن ذلك جاء بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو لجنة الإعلام بسينودس الأساقفة 2023، وعدد من الآباء الكهنة، كما ألقى البطريرك كلمة العظة حول افتتاح المسيرة السينودسية، موضحًا الخطوات التى تم اتخاذها قبيل افتتاح سينودس الأساقفة.

 

وأوضح البطريرك إبراهيم إسحاق أهمية عمل مسيرة إصغاء، حتى نعيش المسيرة السينودسية في حياتنا، مختتمًا القداس بتلاوة صلاة السينودس والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 


الكنيسه الكاثوليكيه

سان ميشيل

الملاك ميخائيل

البطريرك إبراهيم إسحاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تُكرم المؤرخ فرنسيس أمين بعد حصوله على وسام فارس من الرئيس الإيطالى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:13 م

الكنيسة الكاثوليكية تنظم لقاءات توعية لطالبات مدارس الإسكندرية حول التنمر

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:39 م

الكنيسة الكاثوليكية تنظم لقاء مع الشباب ضمن مشروع تمكين ودعم الأسر

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:34 م

الكنيسة الكاثوليكية تناقش مستجدات الدعوة بالكلية الإكليركية بحضور الآباء الكهنة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 11:16 ص

بعد 25 سنة زواج.. الكنيسة الكاثوليكية تشهد احتفال تجديد العهد لعدد من الأزواج

الأحد، 07 نوفمبر 2021 02:28 م

تعرف على الأنبا توماس عدلى أسقف إيبارشية الجيزة بالكنيسة الكاثوليكية فى ذكرى ميلاده

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 09:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة