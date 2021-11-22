بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الملاك ميخائيل بكنيسة سان ميشيل بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الاحتفال الخاص بعيد الملاك ميخائيل، شفيع كنيسة سان ميشيل بالعطارين، بالإسكندرية.

وشارك بالاحتفال عدد من الطوائف الكاثوليكية، التى توحدت فى حبها وتشفعها بالملاك ميخائيل، من الآباء الكهنة، إلى المؤمنين، الذين حضروا من أجل الصلاة والاحتفال، حيث ألقى البطريرك كلمة العظة عن صاحب العيد، وكم كان حارسًا أمينًا من قبل، وظل حارسًا أمينًا، حتى يومنا هذا، فهو حامي البشرية.



الأنبا إبراهيم إسحاق

وتضمن اليوم أيضًا احتفال فرقتى جنود مريم سيدة الخلاص، بمرور 1900 اجتماع، وسيدة البشارة للأشبال، بمرور 850 اجتماع، كما أقيم عرض مسرحي بعنوان "الملاك"، كعادة الكنيسة لكل عام.

وكان الأنبا إبراهيم إسحاق ترأس قداس افتتاح المسيرة السينودسية "سينودس الأساقفة 2023" بالإيبارشية البطريركية، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.



الأقباط الكاثوليك

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها أن ذلك جاء بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو لجنة الإعلام بسينودس الأساقفة 2023، وعدد من الآباء الكهنة، كما ألقى البطريرك كلمة العظة حول افتتاح المسيرة السينودسية، موضحًا الخطوات التى تم اتخاذها قبيل افتتاح سينودس الأساقفة.

وأوضح البطريرك إبراهيم إسحاق أهمية عمل مسيرة إصغاء، حتى نعيش المسيرة السينودسية في حياتنا، مختتمًا القداس بتلاوة صلاة السينودس والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.