بدء العمل رسميا بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة ضمن "حياة كريمة "بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء العمل رسميًا بالمركز التكنولوجي المتنقل، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بصورة لائقة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، وذلك دعمًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ قنا،فى بيان له اليوم، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع الخدمات الحكومية، بمقر إقامة المواطنين في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، فضلا عن تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، مما يؤدى تلك المركز المتنقل 140 من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

ولفت محافظ قنا، إلى أن الخدمات تشمل تلك السدادات من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والاعلانات، كما تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الخدمات المقدمة للجماهير من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بميدان سيدي عمر كخدمة تكنولوجية جديدة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو ما يُعرف بـ«سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة»، مشيرا إلي أنه تم تجهيز المركز المتنقل بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية، والعاملين المتخصصين وأجهزة حاسب آلى وطابعات متعددة الأغراض وخدمة إنترنت بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، مؤكدًا على أنها إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، والدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير تسهيلًا واختصارًا لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا المواطنين مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء لأقل من 200 متر سرعة التوجه إلي سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بميدان سيدي عمر بمدينة قنا، لسداد باقي رسوم التصالح واستخراج نموذج 10.