اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:01 م
أكرم القصاص
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باكستان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق لإحياء برنامج تمويل دول جنوب آسيا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:20 م
باكستان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق لإحياء برنامج تمويل دول جنوب آسيا صندوق النقد الدولى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق اليوم الإثنين لإحياء برنامج تمويل متوقف بقيمة 6 مليارات دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا ، والتي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة.


وقال صندوق النقد الدولي - في بيان -إن " السلطات الباكستانية وموظفي الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة السادسة ".


وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - وفقا لبيان صندوق النقد الدولي- أن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المراجعة السادسة المعلقة للاقتصاد الباكستاني، مما يضع الأساس لموافقة البرلمان على تشريع جديد لتأمين قرض يزيد قليلا عن مليار دولار .


وأشارت إلى أن باكستان لا تزال في منتصف الطريق فقط للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، إذ أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرتبطة رسميا بتنفيذ الشروط المسبقة، التي حددها بالفعل المستشار المالي شوكت تارين وأكدها أيضا صندوق النقد الدولي، مشددة على أن "الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي، بعد تنفيذ الإجراءات المسبقة ، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والمؤسسية".

 

 


صندوق النقد الدولى

باكستان

برامج تمويل

الاقتصاد الباكستانى

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