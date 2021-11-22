اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات دولية تقل قرابة 1000 سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 6 رحلات دولية من عدة دول مختلفة تقل على متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 81 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع الجارى .

وأوضحت كشوف رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 81 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية بارتفاع ملحوظة فى معدلات رحلات الطيران الأوكرانية.

وأكدت كشوف رحلات الطيران، أن الرحلات الأسبوعية 78 رحلة دولية أوروبية، و3 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الدولية 6 رحلات من إيطاليا و17 رحلة من ألمانيا و8 رحلات من التشيك، و12 رحلة من بولندا ، و25 رحلة من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا، ورحلة من فرنسا، وأخرى من لتوانيا، ورحلتين من ملادوفا.

وتشهد المدن السياحية لمحافظة البحر الأحمر انتعاشه سياحية من جنسيات مختلفة حيث يستقبل مطارى الغردقة ومرسى علم يوميا قرابة 100 رحلة طيران من دول روسية والمانية واوكرانية .