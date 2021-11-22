اليوم السابع: مصر تقود قاطرة التنمية بأفريقيا

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والتقارير المهمة، منها ملف بعنوان "مصر تقود قاطرة التنمية بأفريقيا" عن قمة الكوميسا التي ستعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تشديد الحكومة على زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية والأراضى الزراعية

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