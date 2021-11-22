اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تسلم زامبيا 580 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:00 ص
الولايات المتحدة تسلم زامبيا 580 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا لقاح كورونا
أ ش أ

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أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي تسلم زامبيا 580 ألفا و320 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مسعى لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول عدد اللقاحات إلى مليون ونصف والتي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى زامبيا، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".

 

وأشار الحساب الرسمي للبعثة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في زامبيا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

 


الولايات المتحدة

زامبيا

لقاح مضاد لفيروس كورونا

لقاح كورونا

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