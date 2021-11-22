الهجرة: ندرب الشباب على كيفية الاندماج والتعامل مع المجتمعات الغربية

كتب أحمد عرفة

أكد السفير محمد خيرت مساعد وزير الهجرة للتعاون الدولى، أن توقيع بروتوكول تعاون لتدريب الشباب بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، يأتى فى إطار خطة تقوم بها الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف مساعد وزير الهجرة للتعاون الدولى، في تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المشروع مشترك بين مصر وألمانيا، حيث يمثله من الحكومة المصرية وزارة الهجرة، ومن الجانب الألماني المؤسسة الألمانية للتعاون الإنمائى.

ولفت مساعد وزير الهجرة للتعاون الدولى، إلى أن المركز المصرى الألماني يتواجد في محافظة القاهرة، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى مساعدة الشباب ليس فقط من أجل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لكن من أجل مساعدتهم للهجرة بطريقة نظامية وشرعية، متابعا، لسنا ضد الهجرة لكن تكون هجرة منظمة وآمنة تضمن حقوق الشباب، وتعمل على تقديم وظائف للشباب ونؤهلهم للهجرة من خلال تدريبهم على المهارات الشخصية وكيفية الاندماج وكيفية التعامل مع المجتمعات الغربية.