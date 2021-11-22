النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوى الهمم بمواقع التواصل الاجتماعى

كتب إبراهيم قاسم - أحمد الجعفرى

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوى الهمم بمواقع التواصل الاجتماعى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت يوم 17 نوفمبر الجارى، تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعى لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالسيد المستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوى الهمم.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوى الهمم عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعى كتب المتهم تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليهما فاندفعت المجنى عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامهم كيفية حسن التعامل مع ذوى الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدي عليه بالسباب كذلك.



البيان



البيان



البيان