القومى المرأة يطلق فعاليات حملة مراكب النجاة شراعها مصرى فى 5 قرى بالدقهلية

كتب ـ محمود راغب

أطلق المجلس القومى للمرأة ، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار " مراكب النجاة شراعها مصري" بخمس قرى بمحافظة الدقهلية الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تُنفذ تحت إشراف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وجميع أعضاء المجلس بمحافظة الدقهلية، على جهدهم خلال فعاليات حملة "طرق الأبواب" التي تم إطلاقها تحت رعاية المحافظ الدكتور أيمن مختار، لتوعية أهالي المحافظة بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وذلك في إطار متابعة أعمال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة عقب زيارة وزيرة الهجرة ولقاءاتها الجماهيرية مع الشباب المستهدف وأسرهم وبالتوازي مع انشطة التأهيل والتدريب الذي نفذها المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج.

وقالت وزيرة الهجرة، إن المبادرة الرئاسية تعتمد على تضافر كافة جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها، حيث قامت فريق الوزارة بتنفيذ دورة تدريبة مكثفة بأهداف المبادرة الرئاسية ورسائل التوعية للرائدات الريفيات قبل انطلاق حملة طرق الأبواب، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يلعب دورا محوريا في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة لتنفيذ الجانب التوعوي من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فمن خلال "حملات طرق الأبواب" التي تنفذها عضوات المجلس، استطعنا الوصول لمختلف الفئات المستهدفة من المبادرة، وتأتي المرأة المصرية على رأس هذه الفئات، كونها صاحبة تأثير في قرار أبنائها نحو هجرة غير شرعية أو العكس، لذا كان استهداف توعيتها أمر ضروري وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن التعاون مع المجلس القومي للمرأة مستمر في باقي المحافظات التي ستنفذ فيها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث إنه تم العمل في ست محافظات وهي الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا وبني سويف، وكان آخرها محافظة الدقهلية، وستشهد الفترة المقبلة استكمال باقي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة الهامة إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه المرأة سواء كانت هي الأم أو الأخت أو الجدة في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصي وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التي يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع في الدول الأخرى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون المثمر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في تنفيذ هذه المبادرة الهامة، وأكدت مواصلة التعاون مع الوزارة من خلال آليات المجلس بالمحافظات التي شهدت إقبالا على الهجرة غير الشرعية حتى نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة.

وأضافت رئيسة المجلس، أن فعاليات المبادرة تتضمن تدريب رائدات المجلس بالمحافظات التي شهدت سابقا إقبال عدد من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة تشهد حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

واستهدفت الحملة في يومها الأول في قرى (بانوب مركز نبروه و ميت زنقر مركز طلخا ) بإجمالي عدد زيارات ( 4900) وتوعية عدد ( 28280 ) مستهدف من السيدات والرجال والأطفال، بمشاركة عدد ( 30 ) رائدة من رائدات المجلس، واللائي قمن بنقل رسائل الحملة والتي تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

جدير بالذكر، أنه تمهيداً لإطلاق حملة طرق الأبواب، فقد نظم المجلس ثلاثة دورات تدريبية لعدد 100 من رائدات المجلس بالمحافظة على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل، وتم التدريب بمقر فرع المجلس بمحافظه الدقهلية، تحت إشراف الدكتورة أمينة شلبي - مقرره فرع المجلس، خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر 2021.

تضمن التدريب رسائل الحملة والتي تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب، وقام بالتدريب الأستاذ وائل فراج ممثل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء الفرع.