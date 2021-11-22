القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من البانجو بقصد الاتجار في الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 كيلو من نبات البانجو المخدر، أثناء تواجدهما في منطقة مبارك 8 بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مبارك 8 بالغردقة، عقب استصدار الاوراق القانونية تم ضبطهما وبحوزتهما 25 كليو من نبات البانجو المخدر وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 700 جنيه، وسيارة هيونداي بمنطقة مبارك 8.

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.