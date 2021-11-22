الفلبين تبدأ إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لكبار السن وضعاف المناعة

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - في تصريح أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية - إن طرح الجرعات المعززة سيتم على مراحل، موضحة أن السلطات الصحية أطلقت حملة الجرعات المعززة الأسبوع الماضي للعاملين في القطاع الطبي.

وأضافت "نرجو أن نذكر الشعب فقط أن هذا لا يزال متاحًا فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة"، مشددة على ضرورة استمرار التركيز على تطعيم الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا مع بدء الدولة في إعطاء جرعات معززة ثالثة .