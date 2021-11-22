الفلبين تبدأ إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لكبار السن وضعاف المناعة

بدأت الفلبين اليوم الاثنين، فى إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لكبار السن، إضافة إلى جرعات ثالثة لمن يعانون من ضعف المناعة، بعد ما يقرب من 9 أشهر انطلاقا من حملة التطعيم.
وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - في تصريح أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية - إن طرح الجرعات المعززة سيتم على مراحل، موضحة أن السلطات الصحية أطلقت حملة الجرعات المعززة الأسبوع الماضي للعاملين في القطاع الطبي.
وأضافت "نرجو أن نذكر الشعب فقط أن هذا لا يزال متاحًا فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة"، مشددة على ضرورة استمرار التركيز على تطعيم الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا مع بدء الدولة في إعطاء جرعات معززة ثالثة .
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت موافقتها على خطة للسماح بالدخول قريبا للسائحين الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعقاب تحركات دول جنوب شرق آسيا الأخرى لتخفيف قيود السفر.
ونقلت صحيفة فيل ستار الفلبينية عن بيان لوزارة السياحة قوله "إن فرقة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي "وافقت من حيث المبدأ على دخول السائحين الذين تم تطعيمهم بالكامل" من البلدان ذات الحالات المنخفضة من الإصابات".
وشهدت الفلبين، التي تشتهر بأماكن الغوص والجزر الاستوائية، انخفاضا بنسبة 83% في عدد السائحين الأجانب العام الماضي، حيث استقبلت ما يقرب من 1.4 مليون زائر، مقارنة بنحو 8.2 مليون في عام 2019، وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكبر دول يأتي السائحين منها إلى الفلبين.
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