الشمس ساطعة والجو دافىء.. هنفسحك على كورنيش بنى سويف (فيديو)

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لرصد حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الإثنين، وتشهد المحافظة طقسا دافئا مع سطوع لآشعة الشمس والشعور بالدفء.

وتشهد منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف أعمال تنفيذ الممشى السفلى للكورنيش، والذى من المنتظر الانتهاء منها أوائل شهر ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، قرب الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، والتي تشمل تنفيذ أعمال التشطيبات واللمسات النهائية بالمنطقة الجاري تنفيذها بالجزء السفلى من الكورنيش في المسافة من مركز المؤتمرات حتى نادى الكشافة البحرية بطول 1.5 كم، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، ووفق تصميم فنى ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية وممشى، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.