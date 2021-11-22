السماح للإعلاميين والصحفيين بالتصوير مجانا داخل معابد الكرنك والأقصر الجمعة المقبل

كتب محمد أسعد

قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر.. طريق الكباش".

ومن المقرر إقامة الفعالية يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش٠