اليوم السابع
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السماح للإعلاميين والصحفيين بالتصوير مجانا داخل معابد الكرنك والأقصر الجمعة المقبل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:11 م
السماح للإعلاميين والصحفيين بالتصوير مجانا داخل معابد الكرنك والأقصر الجمعة المقبل طريق الكباش - ارشيفية
كتب محمد أسعد

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قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر.. طريق الكباش".
 
ومن المقرر إقامة الفعالية يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش٠
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

طريق الكباش

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