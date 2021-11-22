اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السفير المصري لدى إندونيسيا يجرى مشاورات مع محافظ جاوة الشرقية لتعزيز التعاون

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 07:36 م
السفير المصري لدى إندونيسيا يجرى مشاورات مع محافظ جاوة الشرقية لتعزيز التعاون سفير مصر لدى اندونيسيا يتوسط الحضور
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى السفير أشرف سلطان، السفير المصري لدى إندونيسيا، Khofifah Parawansa محافظ جاوة الشرقية، في إطار زيارته إلى المحافظة، حيث أعرب أثناء اللقاء عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا، وبالأخص في المجالين الاقتصادي والاستثماري، كما تناول بعض الافكار المبدئية لدعم التعاون الاقتصادي والتواصل الثقافي مع المحافظة، والتعريف بفرص الاستثمارات المتاحة لرجال الأعمال من البلدين. ومن جانبها، أشارت Parawansa إلى عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، لاسيما وأن الأزهر الشريف يمثل أحد الروافد الثقافية الهامة لطلاب جاوة الشرقية المبتعثين للدراسة فى جامعات ومعاهد الأزهر.

كما التقى السفير أشرف سلطان كذلك عمدة مدينة باتو Dewanti Rumpoko، وذلك في إطار بحث فرص تطوير التعاون مع المدينة في عدد من المجالات وخاصة المجال الزراعي.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس مجلس علماء إندونيسيا، الدكتور مفتاح الأخيار، السفير المصري، حيث أعرب عن تقديره لزيارة مصر في أغسطس الماضي لحضور مؤتمر مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، مشيرًا إلى قيامه باستكشاف بعض أطر التعاون المشترك بين بلاده ومصر خلال الزيارة في مجالات مكافحة التطرف والتصدي لخطاب الكراهية وضبط الفتوى الدينية، كما أعرب أيضا عن تقديره لما أجراه من لقاءات مع عدد من القيادات الدينية وكذلك لدور الأزهر  فى دعم المعاهد والمؤسسات الدينية في اندونيسيا.

 

 


مصر

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

العلاقات المصريه مع اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة